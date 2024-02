Côte-Nord ǀ Jusqu’à 50 mm de pluie et chute du mercure d’environ 20 degrés

Environnement Canada a émis plusieurs alertes météo pour la Côte-Nord. Le système météo se divise en deux temps.

Premièrement, la douceur et la pluie seront au rendez-vous. Pour Sept-Îles et Baie-Comeau, des maximums autour de 5 degrés sont attendus. Ce temps doux favorisera la fonte rapide du couvert neigeux et l’accumulation d’eau pourrait être significative par endroits.

En plus de cette douceur qui fera fondre la neige, un avertissement de pluie est en vigueur pour Sept-Îles et Baie-Comeau. Environnement Canada prévoit un total de 30 à 50 millimètres de pluie. Le sol gelé rendra limitera la capacité d’absorption. Des inondations sont possibles dans les basses terres.

Dans un deuxième temps, le mercure chutera drastiquement ce soir pour les secteurs près de Baie-Comeau et jeudi pour Sept-Îles. On parle d’une perte d’environ une vingtaine de degrés en quelques heures.

Ce changement soudain de température entraînera le gel rapide de l’eau au sol. Les déplacements pourraient devenir compliqués en raison de la chaussée glissante.

Environ 2 centimètres de neige sont attendus sur la Côte-Nord avec des rafales allant jusqu’à 70 km/h. De la poudrerie est possible.

Prévoyez vos déplacements en consultant le Québec 511.