Un défi TikTok inquiète des parents

Un défi TikTok inquiète plusieurs Centres de services scolaire (CSS) au Québec. Le défi en question, incite les jeunes à s’enlever la vie le 13 février pour recevoir des fleurs à la St-Valentin. Un avis de la santé publique a été envoyé à certains établissements.

La direction de la santé publique a émis un communiqué d’appel à la vigilance puisque le défi de la St-Valentin incite au passage à l’acte. On y mentionne (pour le personnel scolaire) de repérer et référer les jeunes à risque et de mettre en place des interventions. Le but n’étant pas d’alarmer, mais plutôt d’informer les parents de l’existence de ce défi afin d’être à l’affût de tout comportement inhabituel.

Les directions des CSS de la Côte-Nord disent ne pas avoir reçu cet avis. Toutefois, le CSS de l’Estuaire a été informé de la situation par un collègue d’un autre CSS.

« Nous sommes donc intervenus dès ce matin en prévenant l’ensemble des directions de cette situation et en appelant à la vigilance », dit Patricia Lavoie, responsable des communications au CSS de l’Estuaire.

« Nous avons également mobilisé l’ensemble des professionnels des services complémentaires afin qu’ils soient en support aux équipes-écoles de manière à assurer un filet de sécurité dans nos milieux aujourd’hui » , dit-elle.

N’hésitez pas à demander de l’aide

1-866-APPELLE (1-866-277-3553)

Par SMS ou par téléphone au 9-8-8

Composez le 8-1-1 option 2 pour l’Info-Social

Clavardage au suicide.ca