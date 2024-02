Le chef conservateur Éric Duhaime dit «non» à des rapprochements avec les libéraux

Le chef conservateur Éric Duhaime n’a aucune intention de s’allier avec le Parti libéral du Québec (PLQ), comme l’a proposé un potentiel aspirant chef lundi. Selon M. Duhaime, la formation politique fédéraliste s’est trop «radicalisée» à gauche.

«Le PLQ est de plus en plus une sorte de Québec solidaire (QS) fédéraliste et ça, je ne vois pas comment on pourrait travailler ensemble», a lancé le chef conservateur en point de presse mardi.

Lundi, l’entrepreneur et ancien candidat péquiste Nicolas Tétrault a indiqué qu’il songeait à briguer la chefferie libérale. Du même souffle, il a affirmé avoir pris contact avec Éric Duhaime pour discuter d’une potentielle alliance entre les deux formations politiques.

Éric Duhaime reconnaît qu’historiquement – à l’époque de Jean Charest particulièrement –, le PLQ pouvait davantage être perçu comme un parti de centre droit.

«Cela étant dit, je ne sens pas, d’aucune espèce de façon à l’heure actuelle, une volonté à ce que le PLQ redevienne un parti qui défende les libertés individuelles, les droits civiques et qui veut réduire la taille de l’État, au contraire», a-t-il expliqué.