Curling | Équipe Laflamme de Sept-Îles poursuit sa route à Val-d’Or

Denis Laflamme et ses coéquipiers Michel Lachance, Gaby Lanoue et Normand Bouchard ne sont plus qu’à une victoire d’une participation à la finale du Championnat provincial de curling des maîtres qui se déroule à Val-d’Or.

La formation de Sept-Îles a remporté son match éliminatoire disputé mardi soir face aux représentants du Club Belvédère de Val-d’Or, l’équipe d’André Bellavance.

Denis Laflamme et ses partenaires de jeu ont inscrit deux points au huitième et dernier bout pour gagner par la marque de 6-5.

En demi-finale mercredi matin, les joueurs du Club de curling de Sept-Îles affronteront le quatuor du skip Stéphane Lamy (Laval-sur-le-Lac). L’équipe gagnante de ce duel retrouvera la formation de Ted Butler (Buckingham) en finale et aura automatique son billet pour le Championnat canadien qui se tiendra à Saguenay du 7 au 13 avril.