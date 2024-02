Curling | Équipe Laflamme de Sept-Îles en éliminatoires au Championnat provincial

Fort d’une fiche de six victoires et une seule défaite en ronde préliminaire au Championnat provincial masculin des maîtres de curling, l’équipe septilienne formée de Denis Laflamme, Michel Lachance, Gaby Lanoue et Normand Bouchard poursuivra l’aventure au Club Belvédère de Val-D’Or.

Équipe Laflamme, deuxième de son groupe, sera des matchs éliminatoires ce soir (19h30). Elle affrontera l’équipe classée numéro dans l’autre groupe, celle d’André Bellavance, représentant le Club Belvédère.

Les Septiliens doivent gagner deux matchs pour se retrouver en finale et avoir leur billet pour le Championnat canadien 2024 qui se tiendra à Saguenay, du 7 au 13 avril. Comme la compétition a lieu au Québec, les deux équipes en finale du provincial s’y qualifieront.

En préliminaire, les joueurs du Club de curling de Sept-Îles se sont emparés de la victoire par trois fois au dernier bout ou en bout supplémentaire. Leur seule défaite a été encaissée face à la formation de Ted Butler (Buckingham) par la marque de 7-5.