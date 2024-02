Élection partielle de Sainte-Marguerite | 48 électeurs ont voté par anticipation

Ce sont 48 personnes qui se sont rendues aux urnes le dimanche 11 février dans le cadre du vote par anticipation pour l’élection partielle dans le district de Sainte-Marguerite à Sept-Îles.

Ce district compte environ 1 100 électeurs.

C’est le 18 février que se tiendra le jour du scrutin. Les électeurs ont le choix entre cinq candidats. On retrouve dans la course Anthony Lebel, Gervais Gagné, Éric Beaudry, Louis Marchand et Martin Perron.

Cette élection partielle est rendue nécessaire par la démission de la conseillère Mélanie Dorion au mois d’octobre.