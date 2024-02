Plus de 10 degrés au-dessus de la normale sur la Côte-Nord

Les derniers jours ont été exceptionnellement chauds sur la Côte-Nord. On parle d’une dizaine de degrés au-dessus de la normale.

Le 10 février, à Baie-Comeau, le thermomètre affichait – 2,2 degrés Celsius. Cela bat le record de 2022 qui était de -3,9 degrés Celsius.

Les autres journées qui étaient au-dessus du point de congélation n’ont pas dépassé les records, mais étaient tout de même très près. À Sept-Îles, le 11 février, il faisait 4,1°C de jour et -3 la nuit.

« Ce ne sont pas des records, mais c’est très très élevé », dit Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada. « On est extrêmement loin des valeurs normales. On est à plus de 10°C au-dessus de la normale. »

Le météorologue affirme qu’au cours des dernières semaines, on a rarement été proches des normales de saison. « C’est exceptionnellement doux. »

Cette chaleur s’explique en partie en raison d’un système qui est passé des Grands Lacs vers le nord du Québec. On s’est donc retrouvé du côté du secteur chaud d’une dépression.

« De manière plus générale, on dirait que la masse d’air froide a de la difficulté à nous atteindre », dit Simon Legault.

Il faut en profiter, puisque le temps un peu plus froid devrait être de retour vers la fin de la semaine. Rien de majeur, mais des valeurs plus près des normales.