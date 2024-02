Près de 7 ans plus tard : la CKAU bientôt dans ses nouveaux locaux

Après une ouverture retardée, c’est le 26 février que la radio CKAU sera officiellement en fonction dans ses nouveaux locaux. Le projet avait démarré en 2017.

Initialement, le déménagement était prévu pour la mi-décembre 2023, mais des retards de branchements et de transferts et de tous les systèmes téléphoniques et de réseaux ont entraîné des délais.

C’est avec la première pelletée, en septembre 2022 que les travaux pour le nouveau bâtiment de la Corporation Kushapetshekan Apituamiss Uashat (CKAU) ont commencé. Il est évalué à 4,6 millions de dollars. Le prix des matériaux et l’inflation ont fait grimper le coût du projet d’environ 500 000 $.

La radio CKAU emploie 25 personnes, sans compter le personnel de remplacement. Dans l’ancien bâtiment, les employés étaient à l’étroit. Les nouvelles installations permettront aussi de passer de la technologie analogique à la technologie numérique. L’ancien bâtiment situé en face du nouveau a été acquis par ITUM.

Le directeur général de la radio CKAU a annoncé les activités entourant l’ouverture du nouveau bâtiment.

« Nous aurons un évènement portes ouvertes pour la communauté le 29 février 2024. Il y aura des déjeuners, les portes ouvriront dès 9 h jusqu’à 14 h. On veut inviter non seulement la communauté de Uashat mak Mani-utenam, mais aussi les personnes de la ville de Sept-Îles », a dit Gilbert Vollant sur les ondes.

La veille, un 5 à 7 en compagnie des dignitaires et de ceux qui ont participé à la construction du nouveau bâtiment est également prévu.

« Ce sera un évènement protocolaire. Nous aurons, lors de cet évènement, une émission spéciale à la radio pour que nos auditeurs puissent suivre », a-t-il précisé.

Par ailleurs, cette année la radio CKAU fêtera ses 40 ans d’existence. Son directeur prévoit de grandes festivités cet été, afin de les souligner.