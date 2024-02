Photos | La Classique Oxygène profite à Hommes Sept-Îles

La patinoire du parc Holliday de Sept-Îles a été occupée par la 9e Classique Oxygène pour une partie de la journée du 10 février. Une douzaine d’équipes était de ce rendez-vous au profit de la Maison Oxygène d’Hommes Sept-Îles.

Même si l’organisation s’y est prise plus tard qu’à l’habitude pour la préparation et les inscriptions, elle se dit satisfaite de la participation et du bon déroulement.

« On est rodé. Tout se fait bien. Dans les premières années, on pouvait faire quinze réunions et là c’est trois réunions de trois quarts d’heure et tout est ficelé », assure le coordonnateur d’Hommes Sept-Îles, Edmond Michaud.

Il qualifie de « parfaite » la formule de l’événement. Le comité bénéficie d’une belle coopération et collaboration de la Ville de Sept-Îles.

Les conditions de la surface glacée étaient mieux qu’anticipées. « On a eu différentes températures en dix ans. Il n’y a pas grand situations qui nous empêcheraient de la (Classique) faire. »

Les habituels partenaires étaient au rendez-vous. D’ailleurs, l’appui des partenaires majeurs, Hockey Experts et le Port de Sept-Îles, des autres et de nouveaux permet à l’organisation de battre son record de revenus venant des commanditaires.

M. Michaud s’attend à un montant de près de 20 000$ pour la Maison Oxygène et son service d’hébergement pères-enfants, soit près du double des dernières éditions.

NousTV et Tommy Auger ont contribué pour le montage des audios et des annonces.

Sur la glace, les équipes gagnantes ont remis leur bourse à la cause. Les formations championnes sont Steamatic (Hommes Compétition), SFP Pointe-Noire (Hommes Récréation) et les Aînées (Femmes, gagnante en trois du 3 de 5).

Des jeunes de la MAHG ont également eu l’occasion de fouler la patinoire du parc Holliday pour un match.

10e anniversaire

Le comité derrière la Classique Oxygène souhaite souligner la 10e édition en 2024 de belle façon. Elle s’y prendra d’avance pour les inscriptions.

Edmond Michaud parle de surprises pour cette édition anniversaire. Il aimerait confier la présidence d’honneur à une vedette d’envergure provinciale.

« On veut que ça lève avec les autres maisons Oxygène au Québec pour le tournoi et pourquoi pas que les gagnants jouent une finale provinciale quelque part », avance-t-il.

Cette 10e Classique aurait déjà eu lieu si ce n’était pas de la COVID qui a mis l’événement sur pause deux ans.