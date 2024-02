Hockey Senior AA : les Pionniers de Baie-Comeau se relèvent pour l’emporter sur les Basques

Le message des entraîneurs entre la deuxième et troisième période a passé chez les Pionniers CFL de Baie-Comeau. Les visiteurs à l’aréna Conrad-Parent sont revenus de l’arrière pour l’emporter 4-3 sur les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles dans le premier affrontement de la série demi-finale 2 de 3.

« Ce n’est pas facile de jouer un vendredi soir avec la journée de travail dans les jambes, mais c’est la même chose des deux bords », de dire Bruno Bernier, entraîneur-chef des Pionniers. « Nos gars ont bien répondu en troisième, ils ont vidé la tank. »

Il a aussi parlé de son gardien (Hugo Méthot) qui a fait les gros arrêts au bon moment. Baie-Comeau jouait pour une toute première fois avec son alignement complet cette saison. « C’est la réalité du Senior. » C’était d’ailleurs le retour au jeu de son capitaine Jean-François Landry.

Dany Robillard, avec son deuxième du match, est l’auteur du but victorieux, but inscrit avec un peu plus de cinq minutes à faire à la troisième période. Olivier Donais et Alex Michaud ont aussi déjoué Mason Cormier.

Les Pionniers pourront en finir le 23 mars au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau. « On va essayer de ne pas revenir ici (à Sept-Îles). »

Du côté des Basques, Érick Miousse était satisfait de l’effort de sa troupe et de la performance de son gardien. Ce sont des rondelles perdue (loose puck) qui ont permis aux Pionniers de revenir dans la rencontre, a-t-il laissé entendre. « Ç’a fait mal. Le moment a viré de bord. Il aurait fallu être plus conscient de notre défensive, surtout en troisième. »

Il s’attend d’ailleurs à plus de ses deux premiers trios alors que sa troisième unité a inscrit deux buts. Alex Huet, Steven Vachon et Guillaume Simard ont marqué pour Sept-Îles.

Les Basques devront gagner sur la route pour forcer la tenue d’un match décisif devant ses partisans. « On va tout faire pour aller jusqu’au bout. J’ai déjà gagné deux games de suite en série », a-t-il mentionné, rappelant son bagage de 35 ans derrière un banc.