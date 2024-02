Disparition de la crevette : la Poissonnerie Fortier doit se réinventer

La crevette nordique représentait une des sources de revenues les plus importantes de la Poissonnerie Fortier, qui devra orienter différemment son plan d’affaires, dans le contexte de la disparition du petit crustacé au large de Sept-Îles.

Au printemps, les clients font traditionnellement la file pour les premiers arrivages de crevettes fraîches à la poissonnerie. Depuis au moins trois ans, le portrait des stocks de crevettes a drastiquement changé, remarque Claudine Sirois, directrice générale de la Poissonnerie Fortier, à Sept-Îles.

Non seulement il y en a moins, mais celle qui arrive est beaucoup plus petite qu’avant. Depuis quelques années d’ailleurs, le commerce n’emploie plus personne pour les décortiquer. Les quantités ne le justifient plus.

« Avant on engageait des gangs juste pour faire ça », souligne Mme Sirois.

La poissonnerie utilisait beaucoup le crustacé pour concocter des mets préparés. Ce sera aussi chose du passé.

« On a l’intention d’être plus agressif au niveau des mets préparés et on va devoir s’orienter vers d’autres espèces pour le faire », a-t-elle dit.

L’entente n’est pas encore ficelée avec le pêcheur qui fournit la poissonnerie, mais elle espère avoir quand même une certaine quantité à offrir à sa clientèle cette saison-ci. La directrice s’attend à ce que le prix soit impacté à la hausse.

« C’est en conséquence du pêcheur », explique-t-elle. « On va s’ajuster, mais on ne veut pas exagérer non plus. »

L’an dernier, la crevette se vendait 3 $ la livre.

Claudine Sirois espère que la levée du moratoire sur le sébaste permettra de renouveler le garde-manger du Saint-Laurent. Pour ce qui est de remplacer le marché de la crevette par ce poisson, ce ne sera certainement pas à court terme et ce ne sera jamais la même chose non plus, estime-t-elle.

« Que voulez-vous, il faut lui donner un break à la crevette, il n’y en plus. »