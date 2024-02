Un vol de plus de 100 000 $ chez Attitude Nordique

La remorque de transport d’équipements d’Attitude Nordique a été volée, avec son matériel à l’intérieur. L’entreprise demande l’aide de la population afin de récupérer ses biens.

La remorque de 16 pieds est blanche, a deux essieux et est immatriculée RM0146V-4. Elle est d’une valeur de 40 000 $ et les équipements à l’intérieur dépassent les 70 000 $.

« On est arrivé ce matin et la remorque n’était plus là. C’est dommage de constater ça », mentionne Coralie Dumais, copropriétaire d’Attitude Nordique.

« On l’utilisait pour transporter tous nos équipements, qui sont quand même de valeur. Il y avait beaucoup de stock de plein air, en lot », ajoute-t-elle.

Elle contenait 10 fatbikes de marque Specialized et du matériel de plein air, comme des harnais d’escalade, des casques et des poulies.

La remorque se trouvait dans le stationnement de l’accueil, près du lac Potvin. Attitude Nordique a signalé le vol à la Sûreté du Québec, mais demande aux gens d’être vigilants quant aux équipements qui peuvent être mis en vente.

« Souvent, quand on partage [l’information] comme ça, les gens ont plus l’œil ouvert », indique la copropriétaire.