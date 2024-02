Élection partielle de Sainte-Marguerite | Anthony Lebel veut faciliter les projets

Ayant développé une certaine affection pour le district de Sainte-Marguerite, Anthony Lebel tentera de devenir le conseiller municipal des citoyens de ce secteur de la Ville de Sept-Îles.

« J’ai un attachement pour le district de Sainte-Marguerite », dit-il pour expliquer le fait qu’il se présente dans le secteur, même s’il n’est pas résident. « Ce qui m’interpelle beaucoup, c’est l’entraide qu’il y a entre les gens dans ce district », ajoute-t-il.

Originaire de Sept-Îles, M. Lebel affirme bien connaître le secteur de Sainte-Marguerite. Ayant travaillé six ans à la municipalité aux Travaux publics, il fut contremaître et eut la responsabilité du district, ce qui lui permet d’être bien au fait des enjeux. Il a notamment dû y intervenir lors des déferlements côtiers en 2010. Pas surprenant que l’une de ses priorités soit l’érosion côtière.

S’il est élu conseiller, il veut avant tout agir en tant que facilitateur pour les projets du secteur.

« Il y a beaucoup d’initiatives locales, mais elles ne sont pas poussées assez loin (…) Les gens dans le district ont de très bonnes idées, mais il manque un petit quelque chose pour les réaliser. Je veux être là pour les appuyer », affirme Anthony Lebel.

Même s’il ne réside pas dans Sainte-Marguerite, il affirme comprendre les revendications des citoyens du secteur.

« Je sais que les gens du secteur ont l’impression que leurs préoccupations ne sont pas écoutées », dit-il.

Il veut aussi s’assurer que le district soit attrayant.

« On amène des croisiéristes pour leur faire voir le Centre d’interprétation, mais on voit un train dépeinturé. Est-ce qu’on peut être fier de ce qu’on a ? On a des rues qui sont en piètre état. On a une promenade à Gallix qui est en décrépitude. Il faut améliorer nos infrastructures existantes », dit-il.

Sur le dossier de l’hôtel de ville, il espère qu’il sera réglé rapidement. Il favorise un nouveau bâtiment. Concernant le projet de 56 M$ pour un nouvel aréna, il ne croit pas qu’il s’agisse de la solution appropriée. Il penche plutôt pour une modernisation de l’aréna Conrad Parent, qui serait moins dispendieuse, selon lui.

M. Lebel compte mener une campagne de terrain pour le reste de la période électorale. Il veut aller rencontrer en personne les citoyens de Sainte-Marguerite.