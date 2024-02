Élection partielle de Sainte-Marguerite | Martin Perron veut dynamiser le district

Résident depuis plus d’une dizaine d’années du secteur de Clarke City, Martin Perron se présente dans le district de Sainte-Marguerite pour le dynamiser autant au niveau économique que social.

Il est important pour M. Perron que les périphéries de Sept-Îles puissent se développer, pour accueillir des familles voulant s’y établir.

« Je veux contribuer à rendre le district plus dynamique. Le meilleur exemple que je peux donner, c’est la coopérative de Gallix. C’est ce genre de projet qui peut faire la différence dans notre coin et encourager des gens à venir s’installer en périphérie de la ville », dit-il.

Il souhaite aussi favoriser la venue de grandes entreprises, qui pourraient s’installer dans le secteur de Pointe-Noire.

« Je suis pour la croissance de la ville tout en respectant notre environnement et les citoyens qui vivent à proximité », affirme-t-il.

L’érosion côtière fait également partie des priorités de Martin Perron, pour Sainte-Marguerite.

En raison de son expérience professionnelle, notamment au sein de la Société portuaire et ferroviaire de Pointe-Noire comme vice-président des opérations, M. Perron croit avoir des compétences dans la gestion financière qui pourraient être très utiles au sein du conseil municipal. Il ajoute qu’il y a d’importants projets qui attendent la Ville, comme l’aréna et l’hôtel de ville. Il faudra trouver des solutions pour s’assurer de bien gérer les finances et de ne pas augmenter le fardeau fiscal des citoyens.

« Il y a des limites à ce que les gens peuvent payer en taxes municipales », commente-t-il.

Il s’agit d’une première expérience en politique pour M. Perron. Il confie qu’à l’aube de la retraite, il souhaite tout de même rester actif et continuer à contribuer à la ville qui l’a accueilli il y a maintenant 30 ans.

« La ville m’a donné beaucoup et je souhaite redonner à Sept-Îles, tout en défendant les intérêts des citoyens du district de Sainte-Marguerite », affirme Martin Perron.

Au cours des prochaines semaines, le candidat continuera de rencontrer les citoyens de Sainte-Marguerite. Il fera notamment du porte-à-porte.