PHOTOS ǀ 11 jours de festival s’ouvrent “sous l’océan” avec le CinéSEPT

Le Festival CinéSEPT lance sa 33e édition, jeudi soir, au Ciné-Centre de Sept-Îles.

Les festivités seront officiellement lancées à 19h, avec des projections spéciales mettant en vedette le film “L’Océan vu du coeur”.

Il y aura un 5 à 7 au préalable au foyer du cinéma.

Une trentaine de films seront présentés dans le cadre du festival d’ici le 11 février, jour de clôture. Parallèlement, une multitude d’activités OFF se dérouleront.

L’horaire complet des projections et activités est disponible sur cine7.ca.

L’océan vu du coeur

Longtemps, l’Océan nous a paru inaltérable et inépuisable, mais

l’impact de nos actions sur sa biodiversité et sa température est

alarmant. Dans L’Océan vu du cœur, suite de La Terre vue du cœur

Hubert Reeves, entouré de scientifiques, d’explorateurs passionnés,

nous propose de redécouvrir ce qui le menace et surtout, sa

capacité de régénération phénoménale. Un hymne au Vivant, dans

ce qu’il a de plus riche, de plus précieux et nécessaire à préserver si

l’on veut survivre, parmi d’autres espèces, sur notre planète bleue.

Image du film L’océan vu du coeur. Photo Maison4tiers

Image du film L’océan vu du coeur. Photo Maison4tiers