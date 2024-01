Une invitation à la découverte du badminton au féminin à Sept-Îles

L’Association régionale de badminton Côte-Nord s’unit à l’Association de badminton de Laval pour créer un événement novateur visant à promouvoir le badminton chez la gent féminine.

Bad au féminin se tiendra le 17 février, dès 14h, au gymnase de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI).

« La sédentarité chez les femmes et adolescentes est frappante et nous voulons leur donner une option plaisante et accessible », mentionne Pierre-Luc Morin, responsable de l’activité supervisée par cinq filles, joueuses et entraîneures, de niveau national.

L’invitation à découvrir ce sport s’adresse autant aux joueuses expérimentées qu’aux filles n’ayant jamais touché à une raquette de badminton.

Au programme de la journée du 17 février, prévue pour se terminer à 17h : démonstration par les cinq joueuses invitées, ateliers interactifs, discussions inspirantes et tirages de prix.

Nadianie Ouaqouaq-Bergeron, Camille Leblanc (2e en double au Canada), Alyson Luan, Catherine Plante-Gonthier et Heidi Chon partageront ainsi leur passion et leur expertise avec les participantes.

L’événement est entièrement gratuit, ouvert à toutes, sans inscription préalable. L’organisation se charge de fournir l’équipement nécessaire. Les participantes doivent apporter des souliers de gymnase.

Le lendemain, les cinq joueuses/entraîneures invitées dispenseront une clinique aux jeunes joueuses de la région.

L’événement Bad au Féminin est rendu possible grâce au partenariat entre Loisir et Sport Côte-Nord, l’IESI et Badminton Québec.

Pierre-Luc Morin travaille activement à la recherche de partenaires supplémentaires pour enrichir l’expérience des participantes.