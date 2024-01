NUTSHIMIT ǀ Inauguration du premier milieu de vie communautaire dédié aux étudiants autochtones à Sept-Îles

Le milieu de vie communautaire NUTSHIMIT, qui compte 32 unités d’habitation et divers services, voit le jour à Sept-Îles.

La Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ) a procédé à l’inauguration de NUTHSIMIT, lundi. Il s’agit d’un milieu de vie communautaire dédié aux étudiants autochtones en provenance de la Côte-Nord et d’un peu partout au Québec.

Les 32 unités d’habitation sont plus que de simples logements. Ils offrent divers services tels que des installations communautaires, des espaces de travail collaboratif et des aménagements extérieurs au concept architectural sous forme d’espace culturel.

Plus précisément, on y retrouve: un CPE autochtone, une salle d’activités pour les enfants, un service de cuisine collective, du soutien aux études, des services d’accompagnement, et divers autres services.

Les obstacles et défis auxquels sont confrontés les Autochtones en matière d’accès au logement et à la réussite scolaire, les amènent souvent à interrompre leurs études temporairement, ou définitivement, avant l’obtention de leur diplôme. Les infrastructures de la SIRCAAQ permettent la mise en place de conditions favorables à la réussite scolaire.

« L’inauguration officielle de NUTSHIMIT, le tout premier milieu de vie dédié aux étudiants autochtones à Sept-Îles, est un moment émouvant pour nous tous et toutes aujourd’hui. Au-delà d’un simple logement, cette résidence abordable transformera réellement la vie des jeunes étudiants en leur procurant un environnement sécuritaire, dynamique, mais surtout propice à leur épanouissement et à la poursuite de leurs études », dit Tanya Sirois, présidente, Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec et directrice générale du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec.