Les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre championnes en Beauce

Trois des cinq équipes de l’Association de ringuette de Havre-Saint-Pierre retourneront en Minganie avec une coupe du Tournoi de Sainte-Marie, en Beauce, à l’horaire du 24 au 28 janvier.

Les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre ont été sacrées championnes dans les catégories Novice C, Benjamine C et Atome B.

Dans le Novice C, les joueuses cayennes, gagnantes à leurs deux parties en préliminaires, ont vaincu les Valkyries de Sainte-Marie par la marque de 7-4 en finale.

Les Acadiennes de la catégorie Benjamine C ont également connu un parcours parfait, signant leur quatrième victoire du tournoi au match ultime, en l’emportant 2-1 sur les Firebirds de Thetford Mines.

Quant à l’équipe Atome B de Havre-Saint-Pierre, elle a choisi le bon moment pour se venger de sa défaite encaissée au premier match (revers de 3-2), disposant de celles qui les avaient battues, les Valkyries, au compte de 8-3.

L’Association de ringuette de Havre-Saint-Pierre était aussi représentée par sa formation atome C (1 victoire-2 défaites) et Inter B (1 victoire-1 défaite-1 nulle) au Tournoi de Sainte-Marie.

Les Acadiennes Atome B. Photo courtoisie