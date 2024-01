C’est le temps des inscriptions pour les cours de natation et activités aquatiques à Sept-Îles

L’heure sera aux inscriptions du 30 janvier au 1er février pour les cours de natation pour les jeunes enfants ainsi que pour les activités aquatiques pour les adultes.

Pour les cours dispensés aux enfants âgés de 4 mois à 6 ans, les inscriptions se prendront du mardi 30 janvier, midi, jusqu’au jeudi 1er février, 16h. Il en sera de même pour les activités aquatiques pour les adultes (16 ans et plus), soit d’aquamat, d’aquapoussette et d’entraînement dirigé.

Deux plages horaires ont été ajoutées pour le niveau parent-enfant 1, soit le mardi à 9h30 et à 10h15.

Vous pourrez procéder via la plateforme Sport-Plus, accessible par le site Internet de la Ville de Sept-Îles (septiles.ca onglet Loisirs et culture/Secteur aquatique). Les personnes n’ayant pas accès à un ordinateur peuvent téléphoner au 418 964-3369 durant la période d’inscriptions.

L’équipe du secteur aquatique de la Ville de Sept-Îles rappelle que les places sont limitées.

Les cours de la session d’hiver débuteront dès le 16 février.