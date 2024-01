Québec ajoute le fer de haute pureté à sa liste de minéraux stratégiques

Le fer de la fosse du Labrador est désormais considéré comme un des minéraux critiques par le gouvernement du Québec et pourra profiter de soutien pour le développement de projets.

Par minéraux critiques et stratégiques (MCS), le gouvernement entend ceux qui revêtent d’une importance économique pour des secteurs clés, qui présentent un risque élevé en matière d’approvisionnement et qui n’ont pas de substitut offert commercialement.

La liste est passée de 22 à 28, lors du dévoilement du Plan d’action 2023-2025 du gouvernement à ce propos. Le fer de haute pureté y fait son entrée. On le retrouve dans la fosse du Labrador.

Cette annonce signifie des « possibilités à saisir et des retombées pour la Côte-Nord », affirme Québec, qui estime que les « perspectives de développement de MCS y sont intéressantes ».

Dans la région, on trouve trois projets miniers de graphite et un de terres rares. Une mine de titane est également active.

« Avec l’ajout du fer de haute pureté et l’apatite à la liste des MCS, la Côte-Nord se distingue particulièrement par son nombre de gisements, de projets miniers et de mines en activité », peut-on lire dans un communiqué du ministère des Ressources naturelles.

« Le sous-sol de la Côte-Nord regorge de divers minéraux tels que le fer, l’apatite, le graphite et le titane. Je suis heureuse de voir que plusieurs d’entre eux font maintenant partie de la liste des minéraux critiques et stratégiques », a commenté la ministre de l’Emploi et responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain. « Ces minéraux sont indispensables à notre quotidien et à la transition énergétique du Québec. Ils contribuent à la décarbonation de notre économie. Cela aura assurément des retombées socioéconomiques intéressantes dans la région ! »

Le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques a été lancé en 2020.

Au 31 mars 2023, 41,1 % du budget initial de 90 M$ était engagé. Le gouvernement estime que la province est en bonne position pour devenir un chef de file en matière de production, transformation et recyclage de ces minéraux.