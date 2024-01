Rejet de la proposition patronale et mandat de grève chez Minerai de Fer Québec

Les travailleurs affiliés au Syndicat des Métallos chez Minerai de Fer Québec ont rejeté à hauteur de 98,6 % une proposition de convention collective de l’employeur.

Ce sont les aspects monétaires du contrat de travail qui explique son rejet.

« Nos membres s’attendaient à un certain rattrapage salarial par rapport à ce qui s’est négocié récemment dans les minières. Cette proposition ne le permet pas. La compagnie s’entête à proposer un long contrat de cinq ans, mais elle ne met pas sur la table les sommes nécessaires pour le conclure », affirme le président de la SL 9996, Sébastien Bergeron.

Les syndiqués se sont prononcés sur l’entente la semaine dernière lors de quatre rencontres d’assemblée générale

« Les membres veulent protéger leur pouvoir d’achat et bonifier les aspects salariaux de la convention collective. Dans le contexte de l’inflation, nos membres ne jugent pas l’offre acceptable », ajoute pour sa part le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.

L’offre patronale est aussi jugée insuffisante sur l’ensemble des avantages sociaux de la convention collective.

Les 712 syndiqués de la minière se sont dotés d’un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun.

Conciliateur

À la suite du résultat du vote, Minerai de Fer Québec a convenu avec le Syndicat de faire appel à un conciliateur auprès du ministère du Travail.

« Nous continuons d’être de bonne foi et c’est avec ouverture que nous allons poursuivre les discussions pour en arriver à une entente mutuellement satisfaisante. Nos gens représentent notre ressource la plus précieuse et notre objectif demeure d’offrir les meilleures conditions pour retenir, attirer et développer les meilleurs talents », a fait savoir la minière.