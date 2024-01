Ariane Dionne Charest traversera le lac Saint-Jean à la course

La Septilienne Ariane Dionne Charest se dépassera sportivement une troisième année de suite, cette fois, pour la fondation Sur la pointe des pieds. Le 24 février, elle traversera le lac Saint-Jean pour 37 km.

La femme de 23 ans a eu vent de la Fondation à maintes reprises lors de son baccalauréat en plein air à l’UQAC.

« C’est une cause qui me tient à cœur, l’intervention thérapeutique par le plein air pour les jeunes frappés par le cancer. C’est pour se retrouver en nature, en plein air, se sentir vivant. Ça peut apporter beaucoup », a-t-elle dit.

Elle souligne que les différentes expéditions de la fondation changent des vies.

« J’ai eu la chance de côtoyer des gens qui interviennent auprès de ces jeunes. Ils m’ont raconté différentes histoires qui m’ont évidemment touchées. Je participe à permettre à des jeunes de vivre quelque chose d’exceptionnel. »

D’ailleurs, lors de son baccalauréat, elle a été stagiaire pour le Double Défi des deux Mario, un des événements de la fondation Sur la pointe des pieds.

« À ce moment-là, j’ai eu un aperçu des bienfaits de l’intervention par la nature et l’aventure au travers des participants des traversées. Le plein air, ça peut être dispendieux. Je participe donc à rendre ça accessible avec ma participation à la course CRYO. »

La Septilienne dit avoir eu la chance de vivre des expéditions qui l’ont changée et qui lui ont procuré un sentiment de bonheur indescriptible. « Je souhaite à tout le monde de goûter à ça. »

Un troisième défi

En 2022, Ariane Dionne-Charest devait prendre part au Double Défi des deux Mario, soit la traversée du lac Saint-Jean, sur 32 km, en raquette. Le contexte de la pandémie a fait en sorte que l’événement a été annulé. Ç’a n’a toutefois pas empêché la Septilienne de s’y rendre et de parcourir la distance en ski.

L’hiver dernier, elle a couru le 14 km du Micro-CRYO en course à pied pour la même cause. Le 24 février prochain, ce sera près du triple de la distance, soit 37 km, qu’Ariane Dionne-Charest aura à franchir pour la Traversée Ensoleillée. Elle aura l’option à la course avec des souliers à crampons, ou celle des raquettes de course.

Il s’agit encore une fois de relever un défi personnel.

La Septilienne s’y prépare avec des entraînements mixtes, courant une trentaine de kilomètres par semaine, tout en ajoutant des séances de vélo.

« Éventuellement, j’irai aussi au gym et je ferai de la natation. Il faut que j’accumule des kilomètres dans les jambes et que je sois active. »

Elle y va d’un à deux entraînements par jour. « J’essaie d’écouter mon corps et y aller avec les sensations. Je dois être constante », a-t-elle mentionné. « 37 km, en soi, c’est un effort de longue durée. »

Elle devrait prendre entre 4 et 6 heures pour traverser le lac Saint-Jean.

« L’enjeu sera la température et d’avoir une partie [de la course] dans le noir. Il y aura aussi le froid et le vent sur le lac. Je dois être prête. »

Le montant qu’elle souhaite amasser pour la fondation Sur la pointe des pieds et les jeunes touchés par le cancer se chiffre à 1 000 $. L’objectif est déjà atteint, il est toujours possible de donner, en communiquant avec Ariane Dionne Charest pour obtenir le lien.