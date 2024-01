LPHF | Montréal gagne à la maison

Battue en prolongation samedi pour son match inaugural à domicile, rencontre disputée à l’Auditorium de Verdun, la formation de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) s’est reprise mardi soir.

Jouant à la Place Bell de Laval, devant une foule de 6 334 spectateurs, Montréal a eu le dessus 3-2 sur New York. C’est Marie-Philip Poulin qui a brisé l’égalité de 2-2 avec son quatrième de la saison, but inscrit avec un peu plus de six minutes à faire au troisième vingt.

La gardienne originaire de La Malbaie, Ann-Renée Desbiens, a fait face à 32 rondelles. Quant à l’attaquante septilienne Ann-Sophie Bettez, elle a terminé la rencontre avec trois tirs au filet.

Montréal, qui porte ainsi son dossier à trois victoires et deux défaites, dont une en prolongation, retourne à Verdun pour son prochain duel. Il est à l’horaire pour le samedi 20 janvier avec un premier affrontement contre Toronto.