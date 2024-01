Usine de terres rares à Sept-Îles : Métaux Torngat veut répondre aux inquiétudes de la population

Souhaitant développer une mine de terres rares dans le nord du Québec, c’est à Sept-Îles que Métaux Torngat veut construire une raffinerie afin de traiter le minerai.

Plusieurs facteurs militent en faveur du site de Sept-Îles pour la construction de cette usine, explique l’entreprise. La présence de grands terrains dans le parc industriel, la proximité du réseau électrique, les infrastructures ferroviaires et portuaires, ainsi qu’un bassin de main-d’œuvre qualifiée sont tous des critères qui militent en faveur de Sept-Îles, affirme Éric Luneau, Vice-président, relations et partenariats communautaires pour Métaux Torngat.

Le projet de Métaux Torngat à Strange Lake consiste à ouvrir une mine à ciel ouvert située à environ 235 kilomètres, au nord-est de Schefferville, au Québec. La construction d’une route de 160 kilomètres permettrait de transporter le minerai jusqu’au port de Voisey’s Bay, au Labrador. Il serait ensuite amené par bateau, jusqu’au port de Sept-Îles.

Si tout se déroule bien, la construction du projet s’amorcerait en 2027 et la mise en opération à la fin de l’année 2028.

L’usine à Sept-Îles permettrait de créer entre 200 et 250 emplois et 200 emplois à la mine.

Image tirée de Métaux Torngat.

Inquiétudes

Le projet de Métaux Torngat suscite certaines inquiétudes et questionnements, notamment de la part de la Ville et du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam. Ils soulèvent des interrogations concernant la présence de radionucléides (thorium et uranium) dans le minerai.

À ce sujet, M. Luneau indique que les résultats qu’ils ont obtenus seraient sous les normes gouvernementales.

« On ne veut pas mettre personne en danger que ce soit nos employés ou les gens dans les communautés où on est présent. On veut s’assurer que tout est contrôlé et respectueux de l’environnement », indique M. Luneau.

Métaux Torngat veut augmenter les consultations auprès de la population pour mieux faire connaître son projet au cours de la prochaine année.

« On va faire des audiences publiques et des rencontres communautaires où on va donner l’opportunité à la population d’exprimer leurs commentaires et leurs inquiétudes », dit-il.