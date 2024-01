Transport aérien : la solution est la concurrence

La clé pour améliorer les services dans le transport régional aérien passe par plus de concurrence, estime Robert Laplante, directeur général de l’Institut de recherche en économie contemporaine.

Ce dernier est bien au fait des problématiques dans le domaine. Il a co-réalisé une étude portant sur la desserte aérienne régionale au Québec, en 2021. On y estimait alors que la sous-performance du transport aérien régional dans la province coûtait 800 M$ en revenus fiscaux.

Selon M. Laplante, le programme des billets à 500 $ du gouvernement est « absolument inefficace ». « Ce n’est pas sérieux. On se moque carrément des besoins de la population. La Côte-Nord devient de plus en plus enclavée par la réduction de l’offre de service », ajoute M. Laplante.

Il affirme que le gouvernement fait fausse route, en pensant que la solution pour améliorer le transport aérien passe par les transporteurs déjà existants. Selon lui, il faut plus de concurrence. « La solution du gouvernement est du côté des acteurs actuels et à la fermeture à toute concurrence. C’est le paradoxe de cette situation. C’est que les règles de marché auxquelles le gouvernement se cramponne, il ne veut pas les appliquer jusqu’au bout en ouvrant à la concurrence, avec l’entrée d’un nouveau joueur comme la Coopérative TREQ », dit-il.

Une solution coopérative comme TREQ pourrait représenter une solution intéressante. « Ce que je connais des besoins régional, c’est qu’il s’accommode essentiellement d’une solution coopérative », affirme-t-il, ajoutant qu’il faut se détourner des plans d’affaires des entreprises privées, qui veulent maximiser leurs profits.