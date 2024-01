Les Villes et la MRC donneront 60 000$ à la Station Gallix

La MRC de Sept-Rivières, les villes de Port-Cartier et Sept-Îles et le TNO donneront le 60 000$ demandé par la Station de ski Gallix pour réparer sa tuyauterie endommagée qui lui empêche d’avoir recours à l’enneigement artificiel pour démarrer la saison.

C’est ce qu’a confirmé au Nord-Côtier le préfet de la MRC de Sept-Rivières et maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

Dans les derniers jours, le conseil d’administration de la station de ski a rencontré les élus et administrateurs pour leur faire part de la situation et demander une aide financière.

Après analyse, il a été décidé de donner le montant total demandé par la Station Gallix.

L’argent devrait permettre le début des travaux sur la tuyauterie et favoriser l’ouverture des pentes, qui a été reportée pour une sixième fois au 27 janvier.

Cette annonce a soulevé la grogne chez certains amateurs de glisse, qui sont allés jusqu’à demander un remboursement de leur abonnement annuel, duquel ils n’ont toujours pas pu commencer à profiter.

Alain Thibault demande aux amateurs de glisse de faire preuve de « solidarité » envers la station de ski et ses administrateurs, qui composent avec plusieurs problématiques depuis les dernières années.

« Il faut être tolérant et respectueux envers le CA qui tient ça à bout de bras », a-t-il lancé. « Si on les écœure et qu’ils s’en vont, qui va les remplacer ? Ce sont des gens de cœur qui sont vraiment là pour les bonnes raisons », a-t-il fait valoir.