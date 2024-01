Port-Cartier à la recherche d’un nouvel emblème

Présent depuis plus de 40 ans face à la plage Rochelois, le Lady Era est considéré par certains comme un symbole de Port-Cartier. Avec sa disparition éventuelle, il y a différentes suggestions sur ce qui pourrait être le nouvel emblème de la municipalité.

Tout d’abord, à savoir si le Lady Era était le symbole de Port-Cartier, la question divise.

« Pour moi, ça n’a jamais été l’emblème de Port-Cartier. C’est plutôt une tragédie maritime lors d’une grosse tempête, mais pour plusieurs, oui c’est l’emblème de Port-Cartier », affirme Guylaine Rioux, guide-interprète pour le Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier.

Une opinion qui est également partagée par le maire de Port-Cartier, Alain Thibault.

Rappelons que pour sa série d’autocollants représentant chaque ville et village de la Côte-Nord, c’est la silhouette du Lady Era qui a été choisie par Tourisme Côte-Nord.

À savoir qu’est ce qui est pourrait être l’emblème de Port-Cartier, il y a des propositions.

Pour Mme Rioux, la chute de la Rivière-aux-Rochers, qui est, selon elle, le cœur de Port-Cartier, peut être considérée comme un lieu emblématique de la municipalité.

« Ça, c’est un vrai emblème. C’est très rare que tu vas voir dans une ville une rivière en plein milieu où tu peux pêcher le saumon », dit-elle.

Les vestiges de l’arboriduc de Port-Cartier, qui servait autrefois au transport du bois, sont également suggérés.

« Pour moi, cette structure est beaucoup plus synonyme d’attachement pour Port-Cartier…Ça fait plus partie de l’histoire de Shelter Bay que le Lady Era, qui est venu s’ajouter. L’arboriduc, ça représente vraiment les débuts de l’histoire de Port-Cartier », explique le maire Alain Thibault.

Karl Tremblay, un résident et photographe de Port-Cartier, abonde dans le même sens que le maire Thibault.

« Pour moi, c’est vraiment [ l’arboriduc] qui est le symbole de Port-Cartier, parce que c’est cela qui a permis de créer le village de Shelter Bay », explique-t-il.

Une perte pour Port-Cartier

Karl Tremblay a pu observer par lui-même la dégradation de l’épave, plus particulièrement depuis la dernière décennie. Il a pu le photographier de près notamment lorsqu’il l’approchait en kayak.

« Il ne restait que certains bouts du bateau et je trouve que c’était attirant. Si on prenait des photos de la plage Rochelois, elle n’était pas détruite par un bateau en entier, il n’y avait qu’une partie d’épave. Le devant du Lady Era faisait partie du paysage, quand on allait à plage Rochelois », affirme M. Tremblay.

Le navire s’est échoué en 1977 à Port-Cartier. Depuis, la nature fait son œuvre sur l’épave. Le navire a perdu d’importantes pièces, lors de la tempête du 23 décembre 2022.

Depuis son retour en 2011, dans sa ville natale, M. Tremblay a pu constater que le Lady Era était devenu pratiquement une attraction touristique. Beaucoup de gens en paddleboard ou en kayak allaient l’admirer. Dans les circonstances, il trouve cela dommage que disparaisse peu à peu l’épave du Lady Era.

« C’était une habitude visuelle qu’on avait en arrivant sur la plage Rochelois. Encore cet automne, j’ai vu des gens de l’extérieur de la région qui cherchait à voir l’épave », dit-il pour prouver l’importance que pouvait avoir l’épave du Lady Era.