Création de Santé Québec: une infirmière de la Côte-Nord sur le comité de transition

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, annonce que le comité de transition pour la mise en place de l’agence Santé Québec se réunira pour la première fois ce vendredi.

Dans un communiqué, le ministre Dubé explique que le comité de transition aura pour mandat, à court terme, de conseiller le ministère de la Santé sur les grandes étapes de travail identifiées. Il établira une séquence graduelle dans l’espoir d’effectuer une saine transition des opérations du ministère vers Santé Québec.

À moyen terme, les membres du comité devront anticiper et mettre en œuvre les facteurs de succès pour que le personnel et les gestionnaires vivent une transition harmonieuse. Le comité, constitué de onze membres présentant des compétences diverses, devra publier des rapports d’étape tous les quatre mois, par souci de transparence.

Selon l’avancement des travaux, d’autres membres pourraient s’ajouter au comité ou être consultés pour leur expertise dans différents dossiers.

La création de Santé Québec est l’une des pièces majeures de la réforme du système de santé québécois contenue dans la loi 15 qui a été adoptée par l’Assemblée nationale le 9 décembre dernier, sous bâillon.

La loi prévoit que Santé Québec sera chargée de coordonner les opérations du réseau, alors que le ministère restera maître d’oeuvre des grandes orientations.

Parmi les membres du comité de transition figurent un médecin, plusieurs anciens dirigeants d’instances gouvernementales du domaine de la santé et des représentants d’usagers. On y retrouve notamment Renée Marcoux, infirmière au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

–Avec Emy-Jane Déry