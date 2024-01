Élèves à besoins particuliers dans un sous-sol d’église : les parents ont gain de cause

La manifestation de parents tenue mardi devant l’école Manikanestish a mené à une suspension de la décision de relocaliser des classes d’élèves à besoins particuliers dans le sous-sol d’une église de Uashat, par manque d’espace.

Mercredi dernier, la directrice du Secteur de l’Éducation d’ITUM, Vicky Lelièvre, a souhaité expliquer la situation à la communauté de Uashat mak Mani-utenam, sur les ondes de la CKAU.

« On est passé de 160 à 300 élèves. Il est question de la classe présecondaire et de la classe adaptée. Le local de ce dernier est très petit et il y a un professeur et trois intervenants dans cette classe », a-t-elle précisé.

De plus, il semble que les intervenants des classes concernées étaient d’accord avec le déménagement.

« Nous avons demandé aux professeurs de ces classes et aux intervenants s’ils étaient d’accord pour aller dans le sous-sol de l’église. Ils ont accepté, et ce, avec enthousiasme, car ils auraient beaucoup plus de place et une cuisine serait à leur disposition », a dit Mme Lelièvre.

N’empêche, les parents de la classe adaptée n’étaient pas d’accord.

« La directrice de l’école Manikanetish, Johanne Thibault, s’est excusée pour la façon dont elle a traité ce déménagement et reconnait qu’elle aurait dû parler aux parents d’abord », a fait valoir Mme Lelièvre.

Au final, les étudiants de la classe adaptée ne seront pas déménagés, a-t-elle confirmé.

« Nous regardons actuellement quelle classe sera déménagée pour cette solution qui est temporaire et la direction de l’école en parlera aux parents en premier lieu », a-t-elle conclu.