Sept-Îles: arrêt du ramassage des bacs verts et autres fermetures annoncées

La Ville de Sept-Îles annonce l’arrêt de la collecte des bacs verts. Le service reprendra demain.

Amélie Robillard, responsable des communications de la Ville de Sept-Îles ajoute que les installations de loisirs (Centre socio, complexe aquatique, bibliothèque et les arénas) fermeront à midi pour le reste de la journée.

Le comptoir de la cour municipale situé à l’hôtel de ville est également fermé.

« Les citoyens sont invités à éviter tout déplacement non essentiel et, dans la mesure du possible, à ne pas laisser leur voiture stationnée en bordure de rue », ajoute-t-elle.