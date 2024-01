Les pompiers de Sept-Îles appellent à la prudence après une intervention

En cette journée de tempête, les effectifs de pompiers sont plus nombreux à la caserne de la Sécurité incendie de Sept-Îles.

Ils ont eu à répondre à un appel pour un feu de cheminée cet avant-midi, à Moisie, mais à leur arrivée, c’était éteint, a fait savoir le directeur Joël Sauvé. « Aucun dommage. »

Les pompiers doivent être prudents dans leurs déplacements. Un des défis lors d’interventions en pareilles conditions météorologiques, c’est le vent avec lequel ils doivent composer. « On ne peut rien faire de plus. »

« On invite les gens à la plus grande prudence et à ne pas surcharger les appareils de chauffage à combustible solide », a-t-il tenu à préciser.

Par ailleurs, la Sécurité incendie de Sept-Îles a été appelée pour un début d’incendie la nuit dernière au 803, rue Giasson.

L’incendie est qualifié comme suspect. Il a débuté sous l’escalier arrière de l’édifice et a été rapidement maîtrisé par les pompiers.

« Le feu aurait débuté dans des déchets et les dommages sont quand même minimes. Le bâtiment a été évacué et personne n’a été blessé », a rapporté le directeur de la Sécurité incendie de Sept-Îles. Le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec pour enquête.