Entraves sur le pont Touzel

Le ministère des Transports du Québec effectuera des travaux sur le pont Touzel à partir de la semaine prochaine.

Le 9 janvier, il y aura une inspection à la nacelle de la structure. Durant cette journée, entre 8 h 30 et 12 h, les charges abaissées seront à 28 tonnes pour un véhicule d’une unité (camion porteur), 38 tonnes pour un véhicule de deux unités (semi-remorque) et 44 tonnes pour un véhicule de trois unités (train routier) en raison de la présence du camion nacelle. À compter de 12 h, le tout sera de retour à la normale avec les charges de 28 tonnes (camion porteur), de 48 tonnes (semi-remorque) et de 58 tonnes (train routier).

Entre le 10 et le 18 janvier, il y aura des travaux tous les jours, entre 7 h et 17 h 30, incluant le samedi et le dimanche. Durant ceux-ci, les charges seront abaissées à 28 tonnes (camion porteur), 38 tonnes (semi-remorque) et 44 tonnes (train routier). En dehors des heures des travaux, les charges seront de retour à la normale.