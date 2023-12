Les vœux pour l’année 2024 de Kateri Champagne Jourdain

Le Nord-Côtier a demandé à des élus de la région d’adresser leurs voeux, les projets qu’ils aimeraient concrétiser, leurs espoirs pour la nouvelle année. Voici ceux de la députée de Duplessis, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain :

Chers citoyennes et chers citoyens, en cette période de réjouissances, je vous souhaite de passer de bons moments en famille et entre amis. Prenez du temps pour vous! Faites le plein d’énergie! Profitez des plaisirs que notre territoire plus grand que nature nous offre en hiver.

L’année 2023 a été bien remplie! De beaux projets ont pu naître grâce à l’appui de notre gouvernement! Je pense entre autres à la construction de nouveaux logements abordables à Fermont, au montant de 16 M$ accordé pour soutenir Anticosti dans son développement, au montant de 10 M$ octroyé au Port de Sept-Îles pour moderniser ses infrastructures et à la création d’une nouvelle formation unique dans le domaine ferroviaire, à Sept-Îles. Ce sont tous des dossiers qui ont un impact sur la vitalité de notre région et que j’ai travaillés avec passion.

Dans les derniers mois, j’ai aussi eu l’occasion d’aller à votre rencontre que ce soit à Sept-Îles, à Fermont, à Anticosti, à Schefferville Matimekush-Lac-John, à Kawawachikamach, à Blanc-Sablon, en Minganie, dans la Manicouagan ou sur la Haute-Côte-Nord. Et lorsque je suis à Québec, je porte votre voix avec fierté auprès des parlementaires. Au cours des douze derniers mois, ce sont d’ailleurs seize de mes collègues ministres qui ont pris le temps d’échanger avec nous sur le terrain et qui sont venus faire de nombreuses annonces.

Maintenant, pour la prochaine année, je continuerai de travailler très fort pour vous et pour toute la Côte-Nord, afin que d’autres projets importants puissent voir le jour. C’est une foule de possibilités qui s’offrent à nous. Je vous assure que mon équipe et moi allons tout faire pour multiplier le nombre d’initiatives. Faciliter l’accès à notre territoire et plancher sur des façons dynamiser notre région sont encore et toujours des priorités pour moi!

Joyeuses Fêtes! Bonne année!