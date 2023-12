Les vœux pour l’année 2024 d’Alain Thibault

Le Nord-Côtier a demandé à des élus de la région d’adresser leurs voeux, les projets qu’ils aimeraient concrétiser, leurs espoirs pour la nouvelle année. Voici ceux du maire de Port-Cartier, Alain Thibault :

En 2024, notre attention se portera sur la continuité et l’achèvement de nos projets en cours, notamment l’expansion de l’usine d’eau, le projet de mise aux normes de l’eau potable et des eaux usées à Rivière-Pentecôte, ainsi que la réfection de la piscine municipale.

Le bien-être et la qualité des services aux citoyens restent au cœur des préoccupations de la Ville de Port-Cartier.

Nous adressons nos vœux les plus chaleureux à nos concitoyens pour un joyeux temps des Fêtes et une nouvelle année remplie de bonheur et de santé.