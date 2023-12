Les vœux pour l’année 2024 de Denis Miousse

Le Nord-Côtier a demandé à des élus de la région d’adresser leurs voeux, les projets qu’ils aimeraient concrétiser, leurs espoirs pour la nouvelle année. Voici ceux du maire de Sept-Îles, Denis Miousse :

Vous en conviendrez, l’année 2023 aura été riche en imprévus. Les feux de forêt du début juin en sont un bon exemple. S’ils nous ont causé une bonne frousse, ils nous ont aussi confirmé que nous pouvions compter sur une équipe solide et dévouée, sur des partenaires prêts à se mobiliser quoi qu’il arrive et sur une population résiliente et solidaire.

Lors de mon élection à titre de maire en novembre dernier, je me suis engagé à faire avancer des dossiers importants pour la Ville de Sept-Îles et, avec l’excellente collaboration des membres du conseil municipal, à prendre des décisions – pas toujours faciles – visant à améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens; ceux d’aujourd’hui et ceux de demain.

Parmi ces grands dossiers, il y a bien sûr celui de l’aréna Conrad-Parent, qui doit être remplacé sans tarder par une installation fonctionnelle, conforme, sécuritaire et surtout, accessible pour tous. Ce projet ne pourra cependant se réaliser qu’avec une aide financière significative du gouvernement du Québec et des partenaires de notre milieu. C’est vers quoi se tournent nos souhaits et nos efforts pour la prochaine année.

D’autres projets attendus verront le jour dans les mois, pour une ville plus verte et plus active! Pensons au nouveau « skatepark » qui sera aménagé au centre-ville, au prolongement du réseau municipal d’aqueduc jusqu’à Moisie et Maliotenam, à l’implantation de la collecte des matières organiques, qui contribuera à réduire collectivement nos émissions de GES, etc.

Les défis sont aussi grands qu’ils sont stimulants! Je souhaite donc que 2024 soit source, pour chacun d’entre-nous, de petites et de grandes réussites, d’entraide, de belles réalisations, de créativité et de solidarité.

À tous les Septiliens et toutes les Septiliennes, que cette période de réjouissances soit empreinte de joie, d’amour, de bienveillance et de gratitude.

Joyeuses Fêtes!