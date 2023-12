Transit Sept-Îles : « offrir le service, mais pas à n’importe quel prix »

« C’est dommage que les gens qui ont besoin du service en soient privés à cause d’incidents comme ceux-là », déclare Kelly Jean, intervenante accompagnatrice pour Transit Sept-Îles, déçue de voir le frigo communautaire fermé en raison de vandalisme.

Cette fermeture est temporaire, le temps que l’organisme s’équipe de nouvelles caméras de surveillance.

« C’est aussi une bonne occasion de montrer à la population qu’on est prêt à offrir le service, mais pas à n’importe quel prix », lance Mme Jean.

« On n’a pas envie non plus de se faire briser nos appareils et de ne plus pouvoir les utiliser. C’est mieux qu’on ferme temporairement », ajoute-t-elle.

Vandalisme

Des coups dans la porte ou encore du jus de tomate renversé partout dans la pièce; les employés de l’organisme ont constaté un « vrai bordel » alors que deux cas de vandalisme sont survenus depuis la réouverture du frigo communautaire le 24 décembre.

« Depuis la réouverture, il y a beaucoup de gens qui sont venus porter de la nourriture. Il y a quand même eu un bon roulement », mentionne l’intervenante.

« On ne peut pas savoir qui, mais il y a eu de gros dégâts dans le frigidaire », poursuit-elle.

Ce genre de situation s’est déjà produit par le passé, mais les rénovations entamées il y a environ deux mois devaient permettre une gestion optimale pour contrer le vandalisme.

La rénovation du local pour le frigo communautaire était presque terminée, si ce n’est que quelques petits problèmes avec la poignée de porte.

« On voulait donner un petit coup de main dans le temps des fêtes. On a précipité l’ouverture, mais ça n’a pas porté fruit comme on voulait », note Kelly Jean.

Il faudra attendre les nouvelles caméras de surveillance avant d’ouvrir à nouveau, précise-t-elle.