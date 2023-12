La Station Gallix doit encore repousser l’ouverture de la saison

Le ciel tombe sur la tête de la Station Gallix et on ne parle pas de neige. Des bris de tuyaux font en sorte que l’enneigement à partir des canons est impossible. Le début de la saison sur les pentes est une fois de plus reporté.

Des travailleurs bénévoles multiplient les heures depuis quelques semaines pour réparer des bris sur la tuyauterie qui alimente en eau les canons à neige.

« Malheureusement, les derniers tests sur le système ont révélé que le problème est plus grand qu’anticipé », indique la Station sur ses réseaux sociaux.

Ce problème, combiné au manque de neige naturelle et aux prévisions météorologiques, fait en sorte que l’ouverture de la saison doit être une fois de plus reportée. La nouvelle date ciblée est maintenant le 11 janvier.

« Nous poursuivons nos efforts en espérant que la météo collabore et vous remercions de votre soutien à la Station Gallix. »