Les événements sportifs de l’année

Les compétitions et performances sportives ne manquent pas, tout comme les athlètes et personnalités qui ont marqué l’actualité. Voici cinq « rendez-vous » qui ont retenu l’attention en 2023.

Enfin une 42e édition!

Absent du calendrier en 2020, 2021 et 2022, le Tournoi de volleyball Orange Alouette n’a guère perdu de sa notoriété. Ce fut une réussite pour sa 42e édition tenue du 4 au 7 mai, un succès au niveau participatif, tant sur les terrains, que pour le volet social ou celui de l’engament des partenaires. Après quatre ans d’absence, l’organisation a su relever le défi avec une participation record de 379 équipes pour le volet régulier. La table est mise pour le rendez-vous de 2024 au calendrier du 2 au 5 mai.

C’était le retour sur les terrains pour les participants du très attendu Tournoi Orange Alouette de Sept-Îles. Photo Julien Choquette

Sur le podium en Coupe du Monde

Le 15 octobre 2023 sera une date marquante pour Charles Paquet. C’est cette journée que le Port-Cartois a obtenu son premier podium en Coupe du Monde de triathlon, au Brésil. Une semaine après avoir égalé sa meilleure performance sur le circuit de la Coupe du Monde avec une sixième place à Rome, l’athlète de 26 ans a fait encore mieux, se classant troisième de l’épreuve de Brasilia. Paquet doit terminer dans le top 12 lors d’une des étapes de la WTS (Série des championnats du monde) pour avoir son billet individuel pour les Olympiques de Paris 2024.

Une douche bien méritée pour Charles Paquet après sa troisième place à la Coupe du Monde de Brasilia. Photo World Triathlon

Le Senior AA attire les foules

L’engouement pour le hockey Senior AA sur la Côte-Nord a grimpé d’une coche lors des séries 2023 disputées en février et mars. La finale entre les Gaulois de Port-Cartier et les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles a fait courir les foules dans des arénas remplis au maximum de leur capacité. Les billets s’envolaient dans le temps de le dire lors de leur mise en vente. Les Gaulois ont été sacrés au match ultime, le 11 mars, avec un but vainqueur inscrit à 75 secondes de la fin de la troisième période. La Ligue a entamé la deuxième saison de sa deuxième ère en octobre avec une formation de plus, les Pionniers CFL de Baie-Comeau. Et, peu importe l’enceinte, il y a toujours autant de monde dans les estrades.

Dans une finale qui a rempli les arénas, les Gaulois de Port-Cartier ont remporté les grands honneurs. Photo courtoisie

Fières représentantes du Québec

Championnes provinciales, titres acquis plus tôt en 2023, les Septiliennes Cindy Dallaire, Karine Lachance, Christine Beaulieu, Nadia Tremblay et Joannie Riverin ont très bien représenté le Québec au Championnat canadien féminin de curling des clubs en novembre à Winnipeg. Un petit point, c’est ce qui aura fait la différence dans le dernier match des représentantes du fleur de lys face aux porte-couleurs de la Colombie-Britannique. Équipe Dallaire s’est inclinée 6-5 à son dernier match, le point vainqueur étant marqué au dernier bout, l’écartant d’une place en ronde des médailles.

Équipe Dallaire a obtenu une fiche positive au Championnat canadien féminin de curling des clubs, ratant de peu sa place en ronde des médailles lors des éliminatoires. Photo courtoisie

La boxe pleure un disparu

Une onde de choc a frappé le milieu de la boxe sur la Côte-Nord en début d’année. L’homme derrière l’organisation du Free Fight 7Îles, Alain Bourassa, est décédé en janvier. Il est celui qui a fondé le Club de boxe Lady Era à Port-Cartier en 2014. Il est aussi à l’origine du retentissant succès du Gala de boxe philanthropique du 4 novembre 2022 à Sept-Îles, événement qui avait permis d’amasser près de 105 000$. Près de la moitié de la cagnotte avait été remise à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.