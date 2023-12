Hockey Senior AA | Les Marchands corrigent les Gaulois

La formation des Marchands de Havre-Saint-Pierre a offert un festin de buts à ses partisans vendredi soir, à un peu plus de 48 heures de Noël.

Les Cayens n’ont pas fait de cadeaux à leurs visiteurs, les Gaulois de Port-Cartier, avec une victoire de 8-2.

Les locaux ont marqué sept buts avant une première riposte gauloise. Ils ont été enfilé par Dany Lebrun pour trois, Tommy Arseneault et Louis Thériault avec chacun un doublé et Tim Boudreau.

Jean-Rock Landry et Jonathan Collin ont marqué dans la défaite.

Les Gaulois ont jusqu’au 29 décembre pour digérer cette défaite, alors qu’ils rendront visite aux Basques-Groupe Olivier de Sept-Îles.

Pour le prochain match des Marchands, ça va au 13 janvier alors qu’ils recevront les Basques.

Avec la victoire de vendredi, la formation de Havre-Saint-Pierre prend une très bonne option sur le championnat de la saison régulière grâce à cinq victoires en six matchs pour dix points. Sept-Îles est deuxième avec six points en six rencontres, Baie-Comeau totalise quatre points en cinq parties tandis que Port-Cartier ferme la marche avec trois points en cinq joutes.