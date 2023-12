La flotte de bombardiers d’eau est-elle adaptée aux saisons de feux de forêt?

Les bombardiers d’eau sont un élément facilement reconnaissable de la lutte contre les incendies de forêt au Canada, jouant un rôle de soutien essentiel.

Ces avions sont importants dans un pays où les feux de forêt s’étendent souvent sur de vastes étendues éloignées, offrant un moyen de contenir les feux jusqu’à l’arrivée des équipes au sol.

Mais comme les bombardiers d’eau canadiens prennent de l’âge et que la saison des incendies devrait s’intensifier, certains pompiers et experts de la sécurité civile estiment que le Canada doit renforcer sa flotte d’avions de lutte contre les incendies, même si plusieurs provinces minimisent les inquiétudes quant à sa capacité.

«Nous commençons vraiment à voir les effets du vieillissement de la flotte», a déclaré Eric Davidson, président de l’Association professionnelle des pompiers forestiers de l’Ontario.

Cette année, le Canada a connu la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée, ce qui a mis en évidence les failles dans les capacités de lutte contre les incendies du pays, qu’il s’agisse de la rétention des pompiers ou de leur recrutement.

Des milliers de feux de forêt ont ravagé suffisamment de territoire pour couvrir la Nouvelle-Écosse trois fois, ou la ville de Toronto 280 fois, étouffant le ciel de fumée et provoquant l’évacuation de communautés.

Alors que l’attention se tourne vers la prochaine saison, certains se demandent si le Canada dispose de la flotte de bombardiers d’eau aériens dont il a besoin pour faire face à des saisons de feux de forêt plus longues et plus intenses, alimentées par les changements climatiques.

«Si nous n’avons pas de soutien pour nos équipes en matière de rétention et de recrutement, et si nous n’avons pas d’avions et d’équipements… alors je pense que nous avons beaucoup de problèmes», a dit M. Davidson, qui lutte contre les incendies de forêt en Ontario depuis 10 ans.

John Gradek, professeur en gestion de l’aviation à l’Université McGill, estime que près de la moitié des plus gros bombardiers à eau utilisés pour lutter contre les incendies de forêt au Canada approchent de la fin de leur durée de vie.

«Le moment est venu pour nous de réfléchir à la manière dont nous avons abandonné nos équipements de lutte contre les incendies de forêt et de reconstruire une flotte robuste», a-t-il soutenu.

Alors que des provinces ont exprimé leur intérêt à remplacer certains de leurs modèles vieux de plus de 50 ans, une entreprise canadienne fabriquant un gros bombardier à eau de type «écumoire» aurait reçu des commandes de pays européens au moins jusqu’à la fin de la décennie.

Les bombardiers d’eau à voilure fixe – également connus sous le nom d’avions-citernes – sont souvent divisés en deux types : les avions-citernes terrestres chargés d’eau ou de produit ignifuge avant le décollage, et les avions de type «écumoire» capables de récupérer des milliers de litres dans un plan d’eau en cours de vol.

Une approche propre aux provinces

Chaque province est responsable de sa propre lutte contre les incendies de forêt, ce qui crée une mosaïque d’approches.

L’Ontario et le Québec possèdent par exemple leur propre flotte, tandis que la Colombie-Britannique sous-traite ses avions. Les Territoires du Nord-Ouest, qui ont dû évacuer la capitale Yellowknife et plusieurs autres communautés en raison d’incendies de forêt cette année, disposent d’un mélange d’avions appartenant au gouvernement et de contrats à long terme.

Le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il renouvelait sa flotte de 19 avions-citernes sous contrat à long terme depuis 2020.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario a affirmé que la province dispose de 20 avions à voilure fixe pour aider à lutter contre les incendies de forêt, dont neuf gros bombardiers d’eau âgés de 24 ans, en moyenne. Les 11 autres avions plus petits ont en moyenne 53 et 55 ans.

«La flotte est bien équipée pour lutter contre les incendies de forêt et soutenir le transport en Ontario», a déclaré Melissa Candelaria, porte-parole du ministre Graydon Smith.

Un porte-parole du ministère de l’Environnement et du Changement climatique des Territoires du Nord-Ouest a indiqué qu’il évaluerait le besoin d’une capacité locale supplémentaire de lutte contre les incendies compte tenu des changements climatiques dans les saisons des incendies de forêt.

«Bien qu’il soit tentant de se concentrer sur les avions, car il s’agit de l’aspect le plus visuel et le plus spectaculaire de la suppression des incendies de forêt, il est important de noter qu’il ne s’agit que d’une partie d’une suite complète d’outils que nous utilisons pour gérer les incendies de forêt», a affirmé Mike Westwick.

Bien que le Canada dispose d’un système en place pour acheminer des avions et d’autres ressources de lutte contre les incendies vers les zones qui en ont besoin, le centre chargé de coordonner ces demandes a déclaré avoir été confronté à des pressions cette année.

Trop de provinces et de territoires devaient composer avec une intensification des incendies en même temps et il y avait «très peu d’avions» disponibles à prêter à d’autres services, a raconté Jennifer Kamau, responsable des communications du Centre interservices des feux de forêt du Canada.

Plusieurs défis à venir

Mike Flannigan, professeur d’incendies de forêt à l’Université Thompson Rivers, a fait valoir que la saison des incendies de forêt sans précédent a mis en évidence les défis à venir.

«Cela va devenir de plus en plus difficile avec le temps, à mesure que les incendies deviennent de plus en plus intenses à mesure que notre climat se réchauffe et que davantage de végétation combustible est disponible pour brûler et qu’elle brûle plus intensément», a détaillé M. Flannigan.

«La demande de pompiers, d’hélicoptères et de bombardiers d’eau ne fera qu’augmenter… nous devrons augmenter nos ressources de manière stratégique.»

Au Québec, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a déclaré que sa flotte de 14 bombardiers d’eau était suffisante pour protéger les régions du sud de la province pendant la plupart des saisons d’incendie. Mais le directeur général de la SOPFEU, Éric Rousseau, a affirmé le mois dernier que la flotte pourrait devenir trop dispersée lorsque des incendies menacent simultanément les communautés et les infrastructures hydroélectriques dans les régions les plus éloignées du nord.

Une répartition de la flotte québécoise a révélé que quatre de ces avions avaient plus de 50 ans, tandis que les autres volaient depuis entre 25 et 30 ans. Huit des nouveaux modèles ont fait l’objet d’une mise à niveau électronique pour un coût de 50 millions $, et M. Rousseau a précisé qu’il était en pourparlers avec la province pour remplacer éventuellement les avions les plus anciens.

Cela pourrait toutefois poser un problème, étant donné que de nouvelles productions de bombardiers d’eau seraient annoncées par les pays européens jusqu’à la fin de la décennie.

De Havilland Canada a annoncé cette année qu’elle relancerait le programme de bombardiers d’eau Canadair, après l’arrêt de la production du dernier CL-415 en 2015. Le constructeur aéronautique a déjà signé des lettres d’intention avec des pays européens pour l’achat des 22 premiers exemplaires du nouveau DHC-515.

L’entreprise a dit qu’elle était en retard sur son calendrier et que les premières commandes ne seraient pas attendues avant la saison des incendies de forêt de 2027.

Le gouvernement fédéral a réservé 256 millions $ sur cinq ans pour un fonds à frais partagés afin d’aider les provinces et les territoires à améliorer leur capacité de lutte contre les incendies, y compris pour des avions.

M. Davidson a déclaré qu’attendre des années pour de nouveaux avions pourrait tester les limites d’une flotte vieillissante. Et étant donné que les avions auraient coûté plus de 30 millions $, il s’est demandé si les provinces seraient en mesure d’absorber les coûts.

«Je pense qu’il est presque temps de nationaliser les incendies dans ce pays», a-t-il déclaré, une idée que les professeurs Gradek et Flannigan, ont également soulevée, même si tous ont reconnu qu’il y aurait des obstacles.

La gestion des incendies est une responsabilité provinciale, ce qui soulève des questions de compétence, ainsi que des problèmes de logistique, comme la provenance des avions et la façon dont ils seraient payés.

Toutefois, une flotte nationale opérant à partir de bases militaires existantes et déployée dans des zones où des incendies extrêmes sont prévus pourrait faire la différence, a expliqué M. Flannigan. Il a également cité des exemples d’avions de ligne convertis en bombardiers d’eau comme moyen de renforcer une flotte.