Autre report pour les dossiers de l’homme qui s’en prend à des orignaux

Les dossiers judiciaires de Michael Montigny, l’homme qui s’est filmé en août 2022 en roulant avec son pick up sur de jeunes orignaux, sont une fois de plus reportés.

Deux chefs d’accusation pèsent contre lui, celui d’avoir fait souffrir inutilement un animal et celui d’avoir pourchassé un gros gibier avec un véhicule, accusation en vertu de l’article 27 sur la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

Les deux dossiers en étaient à une troisième et une quatrième apparition au rôle d’audience du Palais de justice de Sept-Îles le 18 décembre. Ils sont reportés au 26 février.

Pour le premier dossier, Michaël Montigny pourrait recevoir comme sentence une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. Pour la seconde, il est passible d’une amende variant de 2 500 $ à 12 500 $.

Les faits reprochés à l’homme de 33 ans remontent à août 2022. Il s’était filmé au volant, alors qu’il pourchassait de jeunes cervidés à bord de sa camionnette. Dans la vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux, il semble littéralement rouler sur l’une des bêtes à deux reprises.

À la suite des troublants événements, une pétition en ligne avait été lancée pour demander de rendre plus sévères les lois et peines en cas de violence sur les animaux. Plus de 177 000 signatures ont été récoltées.