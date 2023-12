Dame Nature ne collabore pas avec la Ville de Sept-Îles pour les patinoires

Vous avez sûrement hâte d’enfiler vos patins et d’aller profiter du plein air pour quelques tours de patinoire ou une petite partie de hockey. Il faudra vous armer un peu de patience car la météo n’est pas du bord de la Ville de Sept-Îles.

Ce n’est pas pour en fin de semaine l’ouverture des patinoires.

Après un début de préparation des glaces autour du 4 décembre, les équipes de la Ville de Sept-Îles ont dû suspendre l’arrosage en raison de la pluie qui est venue un peu compliquer les choses.

Après une reprise des opérations cette semaine grâce au temps froid, les boyaux devront rester accrochés avec le temps doux et la pluie annoncée pour les prochains jours.

« Bref, on espère que Miss Météo est dans les patates et qu’au lieu du +6 annoncé, on aura de bons gros -10 degrés bien frisquets! On se croise les doigts, tout en état prêts à reprendre l’arrosage dès le retour du temps froid, avec l’objectif de pouvoir ouvrir les patinoires pour le congé des Fêtes », mentionne sur Facebook, avec humour, la responsable de la gestion des réseaux sociaux de la Ville de Sept-Îles.