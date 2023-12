Des patineuses de Port-Cartier et Sept-Îles sur le podium à Chicoutimi

Dix patineuses du Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier et une de celui de Sept-Îles étaient de la Compétition Invitation du Lac au Fjord qui avait lieu à Chicoutimi du 8 au 10 décembre.

Jessyan Losier (STAR 4) et Jade Thibault-Gauthier (STAR 5), toutes deux de Port-Cartier, ont remporté une médaille de bronze. La deuxième a d’ailleurs obtenu son meilleur score en carrière avec une note de 16,95 points.

Les filles des Rhapsodies pour le volet équipe (STAR 5), soit Alexane Mignault et Jade Thibault-Gauthier, et leur numéro représentant Mario et Luigi (STAR 5), ont décroché l’or.

Au niveau des rubans, Estelle Fortin (STAR 3) a été décorée de celui d’argent, Alice Jean (STAR 2), Sofia Apestiguy (STAR 2), Sabrina Lopez-Gauthier (STAR 2) et Noémie Goyette (STAR 3) de celui de bronze.

Les autres résultats des patineuses de Port-Cartier sont une septième place pour Anne-Marie Jean (STAR 4), une neuvième pour Élizabeth Mae Lapid Doucette (STAR 4) et une dixième pour Alexane Mignault (STAR 6) avec un total de 18,42 points, ce qui est son meilleur pointage.

Seule participante du Club de Sept-Îles, Laura Leblanc a gagné l’or dans la catégorie STAR 6.

La prochaine compétition au calendrier est la finale régionale des 6 et 7 janvier à Forestville, compétition de sélection pour les Jeux du Québec.