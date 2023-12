Des nageurs de Sept-Îles et Port-Cartier brillent au Défi Nez Rouge

Il y avait près de 1 000 jeunes dans les bassins du PEPS de l’Université Laval en fin de semaine à Québec pour le Défi Nez Rouge. Du nombre, les clubs de Sept-Îles et de Port-Cartier comptaient leur délégation. La compétition de natation était divisée en deux, par groupe d’âge et pour les 12 ans et moins.

Du côté de la délégation du Club les Cachalots de Port-Cartier, Léonie Fortin a remporté le bronze au 200 m brasse, en plus notamment de terminer trois épreuves au pied du podium.

Chez les plus jeunes (classement par temps), Constance Gallet a conclu trois épreuves en troisième place et Félix Girard une en deuxième position.

Du côté des participants du Club de natation de Sept-Îles, Leelou Vollant s’est retrouvée sur la troisième marche du podium avec le bronze au cou pour son 50 m dos (13-14 ans). Raphaël Vachon est aussi reparti de Québec avec une médaille, également de bronze, pour sa performance au 200 m brasse (11-12 ans). Toujours à la brasse, Mylee Charrette est passée bien près avec deux quatrièmes places, soit sur 50 et 100 m.

Chez les 12 ans et moins, Taylor Arsenault (1 fois 3e), Emma Chambers (2fois 1ère + 3 fois 2e), Marc-Antoine Sergerie (2 fois 3e), François Tremblay (1 fois 3e), Mathieu Tremblay (1 fois 2e + 3 fois 3e), Édouard Vachon (1 fois 1er + 1 fois 2e + 2 fois 3e) et Héloïse Vachon (1 fois 2e + 1 fois 3e) comptent des résultats parmi les trois meilleurs temps.

Le Club les Cachalots de Port-Cartier était représenté par Constance Gallet, Lucas Tremblay, Félix Girard, Rosalie Tremblay, Léonie Fortin, Léanne Essiembre, Alice Forest et Béatrice Cormier au Défi Nez Rouge. Photo courtoisie