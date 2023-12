Guignolée des médias | 32 000$ pour lancer la journée

La Guignolée des médias bat son plein depuis 7h ce matin à différentes intersections de Sept-Îles. Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles part la journée avec des dons de 32 000$.

Les Chevaliers de Colomb de Sept-Îles contribuent avec 27 275$ (argent et denrées), le fruit de leur traditionnelle guignolée tenue au début novembre.

Le Port de Sept-Îles et Logistec s’unissent pour remettre 5 000$, montant qui a servi à l’achat de dindes.

La directrice générale du Comptoir alimentaire de Sept-Îles invite la population à être au rendez-vous. « L’important, c’est de donner, c’est un besoin. C’est notre mission que tout le monde ait un bon repas pour Noël », mentionne Guylaine Caron.

Gens des médias et de nombreux bénévoles seront aux différents points de collecte de 7h à 17h30, soit aux intersections Napoléon/Évangéline, Giasson/Smith, Arnaud/Père-Divet, Brochu/Père-Divet et Laure/Papineau. La prudence et la courtoisie des automobilistes sont de mise aux différents endroits.

Il est déjà possible pour la population de faire des dons en argent via la plateforme au https://comptoiralimentaireseptiles.com/.