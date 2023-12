GAUMAR sort les bacs de lumières de Noël en gang

Sur la trentaine d’entreprises de la Parade de Noël de Sept-Îles, on y retrouve GAUMAR Environnement, fidèle au poste depuis les débuts.

Le surintendant de l’entreprise, Maxime Blanchard, soutient que les gens retrouvent un moment magique avec la Parade, un moment qui s’était perdu dans le temps. « Ça crée du bonheur dans le contexte que l’on vit, où tout coûte plus cher », dit-il.

Chez GAUMAR Environnement tout déboulera dès vendredi en soirée, et samedi. Pas trop le choix d’y aller ainsi, puisque les camions de la parade sont utilisés en semaine pour le travail. Ils seront lavés avant d’être décorés.

« Il y a tout le temps du monde qui embarque au bureau. Tu en as trois qui te disent oui et tu arrives et ils sont sept, huit. On fait ça sur le dernier quart de mile », souligne M. Blanchard.

Ils sortent les bacs avec les lumières de Noël et s’il manque du matériel, c’est la course vers les magasins.

Maxime Blanchard dit avoir plusieurs idées en tête, mais ça se concrétise dernière minute. Dans les années précédentes, il y a notamment eu comme concept le père Noël dans une toilette, une référence à l’entreprise. Cette année, il pourrait y avoir deux ou trois véhicules dans la parade, dont au moins un char allégorique.

À l’instar de Cantine Boudreault, GAUMAR Environnement a également reçu un prix pour les plus beaux chars allégoriques. C’était en 2021.