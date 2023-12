Hausse de taxes de 4,5% pour les Port-Cartois en 2024

Les Port-Cartois devront composer avec une hausse de taxes municipales de 4,5% en 2024. La Ville de Port-Cartier a déposé son budget mercredi soir.

Ainsi, le propriétaire d’une maison d’une valeur de 166 501 $ devra payer une somme de 2212,13 $, soit une hausse de 95,24$ par rapport à l’an dernier. Pour ce qui est d’un propriétaire d’une maison mobile d’une valeur de 101 642$, il devra verser le montant de 1 350,42 $, une augmentation de 58,14$ comparativement à 2023.

Le budget adopté par les élus pour 2024 est de 25,4M$. Il était de 24M$ en 2023. Pour expliquer cette hausse des dépenses, il y a la montée des coûts des contrats comme celui de la collecte des déchets, l’augmentation des salaires et l’ajout de quelques ressources humaines.

Le maire de Port-Cartier a qualifié ce budget de raisonnable.

« C’est un budget qui a été très bien travaillé par nos gestionnaires pour minimiser l’impact sur les citoyens. On sait que l’inflation frappe tout le monde. On a essayé tant bien que mal de limiter nos dépenses », affirme Alain Thibault.

Alain Thibault, maire de Port-Cartier.

Pour ce qui est des projets en immobilisations dont la réalisation est souhaitée en 2024, il y a la confection des plans et devis pour la mise aux normes du traitement d’eau potable et eaux usées pour le secteur de Rivière-Pentecôte, la réfection du boulevard Portage-des-Mousses et l’agrandissement du Café-Théâtre Graffiti. À noter toutefois que des subventions gouvernementales seront nécessaires pour la réalisation de certains de ses projets.