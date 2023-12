Senior AA | Les Marchands trônent au classement

Les Marchands de Havre-Saint-Pierre connaissent du succès depuis le début de la saison de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. Ça s’est poursuivi samedi à l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier.

La formation cayenne a signé une quatrième victoire cette saison en cinq parties, disposant de leurs hôtes, les Gaulois de Port-Cartier, par la marque de 3-2 en tirs de barrage. C’est Tommy Arsenault qui a tranché le débat.

Les deux équipes se sont échangé les buts, les Gaulois marquant en premier grâce à Phillipe Deroy. Tommy Richard a par la suite ouvert la marque pour les Marchands. Nicolas Mayrand a redonné l’avance à Port-Cartier, mais Pierre-André Richard a ramené les clubs à la case départ.

« Un beau match dans l’ensemble. On a manqué beaucoup d’occasions de marquer, mais un gros travail de la brigade défensive. On jouait seulement à cinq défenseurs et notre gardien a encore été solide », a résumé l’entraîneur des gagnants, Luc Picard.

Il est très satisfait de la fiche de son équipe, surtout en comparaison avec l’an passé.

« Nous sommes très contents du travail de l’ensemble de l’équipe depuis le début de la saison, malgré le fait qu’on a quand même utilisé beaucoup de joueurs différents pour les cinq premiers matchs. Nous avons créé une bonne chimie et cela aide au succès de l’équipe. »

À mi-chemin de la saison, les Marchands totalisent huit points, les Pionniers CFL de Baie-Comeau et les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles suivent à quatre points et les Gaulois de Port-Cartier ferment la marche avec trois points.

Le prochain duel au calendrier a lieu le 16 décembre à Sept-Îles alors que les Basques accueilleront pour une première fois les Pionniers.