Le Tournoi de volleyball des Îles fort populaire

Le premier tournoi de financement de la saison au profit des Macareux volleyball AAA a été fort populaire. Le Tournoi des Îles a regroupé pas moins de 73 équipes de volley dans les gymnases de trois écoles de vendredi soir à dimanche, très tard, vers les 22h.

« Tout s’est bien passé, mais intense. On a dû aller chercher IESI et Manikoutai (comme autres gymnases)é. C’est plus mollo d’habitude », a fait savoir Marithé Beaudin-Mongeau.

Le volet scolaire a attiré plus d’équipes que par le passé à l’approche d’un premier tournoi du RSEQ les 16 et 17 décembre.

Les responsables du Club les Macareux limiteront le nombre d’équipes pour la Classique Christian-Proulx des 5, 6 et 7 janvier.