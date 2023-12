La suite des aventures au nord du 52e parallèle 

Les personnages inventés et animés par la Forestvilloise Myriam Desjardins-Malenfant prendront vie à nouveau. L’auteure, qui réside à Fermont depuis plusieurs années, a lancé la saison 2 de son livre Nos expéditions au nord du 52e parallèle.

Les jeunes lecteurs et leurs parents peuvent se laisser emporter par sept nouvelles histoires à l’image du nord du Québec et, par le fait même, de la Côte-Nord. Illustrés par Isabelle Grenier, les contes reflètent les activités de plein air et apportent un côté éducatif.

« On a un nouveau personnage qui s’ajoute dans la saison 2. Il s’agit d’Alexis le randonneur (animateur d’une série télé sur la randonnée pédestre et le plein air) qui se joint aussi à la promotion et la vente du livre », dévoile Myriam Desjardins-Malenfant.

Un safari-photo caribou, la collecte de petits fruits, la culture innue et la découverte d’un endroit secret sur le territoire de la Zec de Forestville sont notamment au cœur des histoires de cette nouvelle saison.

Le livre, réalisé en autoédition à part entière, raconte également l’aventure d’un « super lecteur » qui tenait à la partager avec les partenaires du projet. Un total de 500 copies a été imprimé et la saison 1 est en réimpression.

Une autre nouveauté : Isabelle Grenier a créé un livre à colorier inspiré des personnages et des histoires du roman pour enfant.

Le duo a le vent dans le voile et travaille déjà sur des projets pour l’an prochain. « On veut aller plus loin vers le 55e parallèle pour la saison 3 », commente la Forestvilloise d’origine, précisant que le projet a obtenu du financement grâce à La Ruche et ArcelorMittal, notamment.

Nos expéditions au nord du 52e parallèle – saison 2 sera disponible à la Librairie A à Z de Baie-Comeau ainsi que sur le site Web du projet.